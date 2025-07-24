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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نابولي يستهدف التعاقد مع رحيم سترلينج لتعزيز الهجوم بقيادة أنطونيو كونتي

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج
إسلام مقلد

في خطوة تهدف إلى تدعيم الجبهة الهجومية، بدأ نادي نابولي الإيطالي دراسة إمكانية التعاقد مع النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "كوريري ديلو سبورت" اليوم الخميس.

ويأتي اهتمام نابولي بضم سترلينج في إطار سعي المدرب أنطونيو كونتي لبناء فريق هجومي متنوع، قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا في الموسم المقبل، خاصة بعد الصعوبات التي يواجهها النادي في حسم صفقة اللاعب السويسري دان ندوي، جناح بولونيا، الذي كان الخيار الأول لإدارة "البارتينوبي".

رحيم سترلينج، البالغ من العمر 30 عامًا، لا يحظى بثقة كبيرة داخل جدران تشيلسي، إذ بات منبوذًا في خطط الفريق اللندني، رغم امتلاكه عقدًا يمتد حتى صيف 2027. وكان سترلينج قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى آرسنال، إلا أن ظهوره لم يكن منتظمًا، حيث شارك أساسيًا في 13 مباراة فقط من أصل 28 خاضها بجميع المسابقات، وساهم خلالها في تسجيل 6 أهداف، بواقع هدف واحد و5 تمريرات حاسمة.

ورغم تراجع أرقامه في المواسم الأخيرة، ترى إدارة نابولي في سترلينج عنصرًا يمكن توظيفه في أكثر من مركز هجومي، سواء على الأطراف أو خلف المهاجم، وهو ما يتماشى مع خطط أنطونيو كونتي الذي يبحث عن لاعبين يمتازون بالمرونة التكتيكية والخبرة في البطولات الكبرى.

ويأمل نابولي أن ينجح في التوصل لاتفاق مع تشيلسي في أقرب وقت ممكن، خاصة أن اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، بحثًا عن فرصة لعب منتظمة قد تعيد إليه بريقه السابق، وتمنحه فرصة العودة لصفوف المنتخب الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات رسمية من إدارة نابولي تجاه تشيلسي، في ظل رغبة النادي الإيطالي في إنهاء ملف التعاقد مع جناح جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.

نادي نابولي الإيطالي نابولي الإيطالي رحيم سترلينج

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