تجار مخدرات .. قرار ضد 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص قاموا بغسل 75 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (75) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .