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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إضراب إيطالي.. شلل وفوضى عارمة في مطار بن جوريون الإسرائيلي

مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
القسم الخارجي

شهد مطار بن جوريون الدولي الإسرائيلي صباح اليوم، حالة من الفوضى والارتباك، إثر تأخر عدد كبير من الرحلات الجوية، وذلك بسبب ما وصف بـ"إضراب إيطالي" غير معلن نفذه بعض موظفو الخدمات الأرضية، ما تسبب في تعطل تحميل الأمتعة وتأخير مواعيد الإقلاع.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، عبر بريدها الإخباري، أبلغ أحد الطيارين الركاب المنتظرين على متن الطائرة بأن الرحلة ستتأخر بسبب إضراب في الخدمات الأرضية، حيث لم تحمل الحقائب عمدًا على متن الطائرة كجزء من أسلوب احتجاجي غير رسمي يعرف في بعض الدول الأوروبية بـ"الإضراب الإيطالي"، حيث يلتزم الموظفون بالحد الأدنى من مهامهم فقط، ما يعيق سير العمل.

نفي رسمي

من جانبها، نفت سلطة المطارات الإسرائيلية وجود أي إضراب رسمي، وأرجعت التأخيرات إلى "ازدحام مروري ثقيل" داخل المطار، دون أن توضح تفاصيل إضافية.

إلا أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر داخل المطار تأكيدها بوجود "أزمة خانقة" نتيجة احتجاجات موظفي الخدمات الأرضية، الذين يطالبون برفع الأجور وسد النقص الحاد في عدد العاملين، خصوصًا في ظل عودة النشاط الجوي إلى مستوياته المرتفعة في موسم الصيف.

ويخشى مراقبون من تفاقم الأزمة في حال لم تستجب مطالب الموظفين سريعًا، خاصة وأن مطار بن جوريون يعد المنفذ الجوي الأهم في دولة الاحتلال، وتشهد رحلاته حركة نشطة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتتزامن هذه الاضطرابات مع قلق أمني دائم يرافق حركة الطيران في إسرائيل، ما يزيد من حساسية أي تأخير أو اضطراب في العمليات الجوية.

ويتوقع أن تؤثر هذه التطورات على جدول رحلات اليوم الجمعة، مع احتمال امتداد التأخيرات إلى ساعات المساء، وسط دعوات للمسافرين بمتابعة مستجدات رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

بن جوريون إسرائيل إضراب إضراب إيطالي عبرية

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