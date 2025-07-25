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الخارجية البريطانية: الوضع المتدهور في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية البريطانية: الوضع المتدهور في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية البريطاني، قال إن الوضع المتدهور في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه، وأن مشهد الأطفال في غزة وهم يطلبون المساعدة ويفقدون أرواحهم يثير الذعر في أنحاء كثيرة من العالم، لذلك يجب وقف إطلاق النار فورا.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني  الدكتور محمد مصطفى أن الأطفال في بلاده يَموتون جوعًا، ويُترَكون ليَلفظوا أَنفاسهم الأخيرة دون أن يُسمح بوصول الغذاء إليهم".

وقال مصطفى في تصريحات له "المُساعدات الإنسانية مُتَكَدِّسَة على المَعابر، لكن الحكومة الإسرائيلية تُبقي الأبواب مُغلَقَة وهذا الوضع ليس مَقبولًا ويَجِب أن يتغيّر".

وأضاف : "الأولوية الآن لفتح المَعابر، والسَماح بدخول المُساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار".

وأكمل "المَجاعَة في غزة بَاتَت واضحة للعالم أجمَع، ولا يُمكِن لأحد أن يُنكِرها".

وأردف "لا يُوجد أي مُبرِّر لاستمرار هذه الحرب يَجب أن تَتَوقف فورًا".

وتابع أيضا "شعبنا يستَحق الكَرامة والحياة الطبيعية بما فيها الحصول على أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء".

وواصل تصريحاته  "التهجير القسري والتجويع والضم واستمرار الاحتلال جميعها كارثةٌ مؤكَّدَة في المنطقة".

وختم: "نحن على ثقةٍ كَبيرة بالمجتمع الدولي، ونَتوَقع مِنه أن يُحاسب حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق شعبنا". 

قطاع غزة غزة فلسطين

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