الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قالت إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية.



وأضافت أن قرار الرئيس الفرنسي ماكرون يمثل التزاما بالقانون الدولي وحل الصراع سياسيا، وندعو دول العالم لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة، عن رفض واشنطن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".

ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام".