سيارة رياضية جديدة من أوبل تثير قلق مالكي العربيات الهاتشباك

في ظل المنافسة المتزايدة على تقديم سيارات كهربائية صغيرة عالية الأداء في أوروبا، تسعى شركة أوبل إلى اقتحام الساحة بقوة من خلال إطلاق نسخة رياضية جديدة من موكا الكهربائية، تحت شعار علامة GSE الفرعية التي أعادت الشركة إحياءها لتقديم طرازات تركز على الأداء الرياضي والتصميم العصري.

تصميم مستوحى من سيارات الرالي

تأتي أوبل موكا GSE بمظهر أكثر جرأة مقارنة بالنسخة القياسية، حيث استلهمت خطوطها الخارجية من نموذج GSE Rally الذي تم الكشف عنه في مايو الماضي.

تبرز التفاصيل الرياضية من خلال المصدين الأمامي والخلفي مع فتحات تهوية بارزة ولمسات سوداء لامعة، بينما تؤكد شعارات GSE الموزعة على الشبك الأمامي والأبواب الجانبية هوية السيارة الرياضية.

ومن أبرز ملامح التصميم عجلات معدنية قياس 20 بوصة ذات تصميم ديناميكي انسيابي، يكتمل المشهد بملاقط فرامل صفراء كبيرة تمنح السيارة حضورًا مميزًا على الطريق.

لم تقتصر التحسينات على الهيكل الخارجي، بل شملت المقصورة أيضًا، حيث زودت أوبل موكا GSE بمقاعد أمامية مكسوة بجلد ألكانتارا توفر ثباتًا إضافيًا للسائق والركاب خلال القيادة الديناميكية.

تتناغم الحشوات الداخلية للأبواب مع تفاصيل المقاعد، في حين تضيف عجلة القيادة المعاد تصميمها والدواسات المصنوعة من الألومنيوم لمسات رياضية واضحة.

وتضم السيارة شاشتي عرض رقميتين قياس 10 بوصات، مع واجهات رسومية خاصة بطراز GSE، تظهر بيانات الأداء مثل التسارع وتوزيع القوة بشكل لحظي.

أداء أوبل GSE يضعها في صدارة المنافسة

تستمد موكا GSE قوتها من محرك كهربائي وحيد يولد 278 حصانًا (207 كيلوواط) مع عزم دوران يبلغ 345 نيوتن متر، وهي أرقام تضاهي المنافسين مثل أبارث 600e وألفا روميو جونيور فيلوتشي.

تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ترس تفاضلي محدود الانزلاق من تورسن، ما يمنح السيارة توازنًا أفضل عند الانطلاق السريع.

وبفضل هذه المنظومة، تستطيع موكا GSE الانطلاق من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 5.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 200 كم/ساعة، لتتفوق بذلك على شقيقتها الأكبر Grandland Electric AWD من حيث التسارع.

تأتي النسخة الرياضية بهيكل معدل بالكامل، حيث تم خفض نظام التعليق بمقدار 10 مم، مع تزويده بممتصات صدمات هيدروليكية مزدوجة توفر راحة أفضل عند السرعات العالية.

كما عززت أوبل صلابة المحور الخلفي، وأعادت ضبط نظام التوجيه لتقديم استجابة أسرع، في حين تأتي قوة الكبح من فرامل ألكون عالية الأداء مع أقراص قياس 380 مم وفَرْجار رباعي المكابس.

تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 54 كيلوواط/ساعة، وهي نفس البطارية في النسخة الكهربائية القياسية من موكا.

ورغم أن تجهيزات الأداء الإضافية تقلل من مدى القيادة مقارنة بـ 406 كيلومترات (252 ميلاً) للطراز العادي وفق اختبار WLTP، فإن السيارة تحافظ على وزن إجمالي يقل عن 1600 كيلوجرام، ما يجعلها واحدة من أخف سيارات الكروس أوفر الكهربائية عالية الأداء.

سعر أوبل GSE ومعد إطلاقها

من المتوقع أن تكشف أوبل عن تفاصيل طرح Mokka GSE في الأسواق الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب الإعلان عن أسعارها.

كما ستطرح النسخة في المملكة المتحدة تحت شعار فوكسهول، لتنافس مباشرةً في فئة السيارات الكهربائية المدمجة ذات الأداء الرياضي.