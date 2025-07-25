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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة الثانية لمهرجان العلمين.. قواعد وإرشادات حفل تامر حسني والشامي

بوستر حفل تامر حسني والشامي
بوستر حفل تامر حسني والشامي
سعيد فراج

يحيي الفنان تامر حسني، والمطرب الشامي، ثاني حفلات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين، اليوم الجمعة 25 يوليو. 

يقام حفل تامر حسني والمطرب الشامي، في منطقة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويحمل الحفل شعار كامل العدد.

قواعد وإرشادات حفل تامر حسني والشامي

  • تفتح البوابات الساعة 7 مساءً.
  • يرجي طباعة واستلام
  • التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بنا.
  • غير مسموح بدخول الأطفال اقل من ١٢ سنة.
  • غير مسموح بدخول المواد المشتعلة

ألبوم تامر حسني

من جهة أخرى، كشف الفنان تامر حسني عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “لينا معاد”والذى من المقرر طرحه شهر يوليو المقبل.

ونشر تامر حسني بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وكتب معلقا: “فتحولي عينكم كدة واستعدوا جدا استجابة لطلبكم انشاءالله سيتم اصدار ألبوم لينا معاد يوم ١٠ يوليو القادم اوامر يا حبايب قلبي”.

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. 

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

تامر حسني الفنان تامر حسني المطرب الشامي العلمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين

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