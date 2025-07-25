وزير الثقافة يطالب المبدعين بتعزيز الهوية العربية وصون التراث

يحتفي العالم العربي اليوم ، بيوم الثقافة العربية الذي يوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي أقرّته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ليكون مناسبة سنوية للاحتفاء بالثقافة العربية وتعزيز حضورها في الفضاء الإقليمي والدولي، وتأكيد دورها كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الهوية والانتماء.

وفي هذه المناسبة، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التهنئة إلى كافة المثقفين والمبدعين في الوطن العربي، مؤكدًا أن “الثقافة كانت وستظل الحصن الحقيقي للأمة، وعنوانًا لتقدمها، وأداتها الأهم في الدفاع عن قيمها وهويتها، وبناء مستقبلها”.

وأشار وزير الثقافة إلى أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن العمل الثقافي المشترك هو السبيل لتعزيز التضامن العربي، ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والرقمية الراهنة، مضيفًا أن وزارة الثقافة المصرية تعمل بالتنسيق مع الألكسو وكافة الجهات العربية المعنية على دعم البرامج والمبادرات التي تعزز من مكانة الثقافة العربية وتفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين، ولا سيما الشباب.

وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الألكسو في حماية التراث الثقافي العربي، وتعزيز المحتوى الثقافي الرقمي، وتفعيل آليات التعاون بين الدول الأعضاء، معتبرًا أن جهود الألكسو تمثل ركيزة استراتيجية في ترسيخ حضور الثقافة العربية عالميًا.

وأكد وزير الثقافة أن مصر، بتاريخها الثقافي الممتد وبدورها الإقليمي الفاعل، ستواصل دعمها لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نهضة ثقافية عربية شاملة، تقوم على الإبداع والتنوع والانفتاح على المستقبل دون التفريط في الأصالة والجذور.

واختتم وزير الثقافة بيانه موجهًا التحية لكل مثقفي الوطن العربي، قائلًا:

“لكل يد كتبت، ولكل عقل فكّر، ولكل روح أبدعت.. أنتم صوت هذه الأمة، وضميرها الذي لا يغيب.”