أخبار سارة تنتظر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، الشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستجابتهما لمطالب النقابة العامة للمرافق ولجانها النقابية.

وكشف فؤاد عن أخبار سارة سيتم الإعلان عنها غدا الأحد 27 يوليو 2025، للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.

كما وجه رئيس المرافق العامة رسالة للجان النقابية التابعة لقطاعات المرافق العامة الأربعة (الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الإسكان) على مستوى الجمهورية بضرورة السعي الدائم والاجتهاد والمطالبة المستمرة بالحقوق المشروعة للعاملين، موقنين بأن الله يكلل تلك المساع بالنجاح والتوفيق.

ودعا فؤاد جميع العاملين بقطاعات المرافق العامة لبذل المزيد من الجهد والعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن الوطن.

يذكر أن رئيس المرافق العامة، عقد اجتماعاً موسعاً الإثنين، مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من كافة محافظات الجمهورية بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وقد أسفر الاجتماع عن عدداً من التوصيات والقرارات التي أصدرها رئيس المرافق العامة، فيما تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن مطالب العاملين وحقوقهم المشروعة.