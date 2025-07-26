قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شخص وإصابة آخر إفي تصادم موتوسيكل وأتوبيس في الوادي الجديد
قيادي بحزب مستقبل وطن: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية عبث سياسي ومحاولة لتشويه الدولة
محمد رياض يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس العمل مع نور الشريف| فيديو
محمد شريف يرتدي شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى أمام البنزرتي التونسي
أحمد رضا : معسكر تونس حقق استفادة كبيرة لـ الأهلي
أخبار سارة تنتظر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بنت الأيه.. تامر حسني يبدأ حفل مهرجان العلمين بـ ميدلي حماسي
الجبهة الوطنية: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات أجنبية وأهداف مشبوهة
حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أول رد فعل من زيزو بعد الفوز على البنزرتي التونسي وديا
هل الحشيش حلال؟.. القصة الكاملة لفتوى الدكتورة سعاد صالح ورد الأوقاف
هل يقصد عمرو دياب ؟.. تامر حسني لمطرب شهير: عيب تقول كده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أخبار سارة تنتظر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق
هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق
الديب أبوعلي

وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، الشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستجابتهما لمطالب النقابة العامة للمرافق ولجانها النقابية.

وكشف فؤاد عن أخبار سارة سيتم الإعلان عنها غدا الأحد 27 يوليو 2025، للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.

كما وجه رئيس المرافق العامة رسالة للجان النقابية التابعة لقطاعات المرافق العامة الأربعة (الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الإسكان) على مستوى الجمهورية بضرورة السعي الدائم والاجتهاد والمطالبة المستمرة بالحقوق المشروعة للعاملين، موقنين بأن الله يكلل تلك المساع بالنجاح والتوفيق.

ودعا فؤاد جميع العاملين بقطاعات المرافق العامة لبذل المزيد من الجهد والعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن الوطن.

يذكر أن رئيس المرافق العامة، عقد اجتماعاً موسعاً الإثنين، مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من كافة محافظات الجمهورية بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وقد أسفر الاجتماع عن عدداً من التوصيات والقرارات التي أصدرها رئيس المرافق العامة، فيما تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن مطالب العاملين وحقوقهم المشروعة.

وزارة الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي النقابة العامة للمرافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس ممدوح رسلان القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب الكهرباء الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

ترشيحاتنا

روبوت

روبوت بشري يغيّر بطاريته بنفسه.. هل نحن على أعتاب ثورة الآلات؟

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. بأنحف تصميم وأقوى معالج سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد و إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولماذا

نيسان قشقاي إم فولفو اى اكس 30

أيهما تفضل نيسان قشقاي أم فولفو آي إكس 30 الـ SUV

بالصور

حضور مكثف بحفل تامر حسني والشامي في ثاني ليالي مهرجان العلمين

حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تجعل حب المغامرة ينسيك التزاماتك

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025..النجاح مهم لكن لا تنسَ الاستمتاع بالحياة

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تهرب من الواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد