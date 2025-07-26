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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر الإثنين المقبل ولمدة أسبوعين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعلن مجلس وكلاء شؤون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر الشريف، خلال اجتماعه الشهري المنعقد اليوم، عن صدور قرار بفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بكليات الجامعة، بداية من يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، ولمدة أسبوعين متواصلين.

جاء القرار برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف وحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وفي تصريحاته، أوضح الدكتور سيد بكري أن التسجيل لاختبارات القدرات سيكون إلكترونيًا بالكامل، وذلك تسهيلًا على الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الكليات المشمولة باختبارات القدرات

وأشار بكري إلى أن اختبارات القدرات تشمل عددًا من الكليات التابعة لجامعة الأزهر، في القاهرة والأقاليم، وتشمل الآتي:

كلية التربية بنين – القاهرة

كلية التربية بنات – القاهرة

كلية التربية بنين – تفهنا الأشراف

كلية التربية بنين – أسيوط

كلية التربية بنات – أسيوط

كلية القرآن الكريم وعلومها – بنين بطنطا

كلية العلوم الرياضية – بنين

كلية العلوم الرياضية – بنات

كلية الدراسات الإنسانية – بنات القاهرة

كلية الدراسات الإنسانية – بنات تفهنا الأشراف

كلية اللغات والترجمة – بنين القاهرة

شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنات القاهرة

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن هذه الكليات تتطلب اجتياز اختبار قدرات كشرط أساسي للالتحاق بها، ويجب على الطلاب التسجيل المسبق للاختبار في المواعيد المحددة.

رابط التسجيل الإلكتروني

أكد الدكتور بكري أن الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات يمكنهم التسجيل من خلال المنصة الرسمية لجامعة الأزهر عبر الرابط التالي:

** رابط خدمات جامعة الأزهر

ويهيب قطاع شؤون التعليم والطلاب بجميع المتقدمين الالتزام بالضوابط والتعليمات المعلنة، والتأكد من تسجيل بياناتهم بشكل صحيح لضمان القبول في الكليات المختارة.

 

اختبارات القدرات جامعة الأزهر تنسيق 2025 كليات التربية التحول الرقمي التعليم العالي

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