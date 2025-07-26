محافظ مطروح يناقش تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خلال موسم الصيف

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، فعاليات الأنشطة الرياضية الصيفية، لاستغلال طاقات الشباب خلال إجازة الصيف ، وذلك مع استعراض الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لعدد من الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ومن هذه الفعاليات، المشاركة في فعاليات مهرجان اكسبو الساحل 2025 بالعلمين الجديدة، والذى يتضمن عدد من الفعاليات الرياضيه خلال يوليو وأغسطس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وزارة الإسكان ، ومديرية الشباب والرياضة ومحافظة مطروح.

كذلك تنظيم مهرجان القوافل الشاطئية الرياضيه والثقافية والتوعوية للشباب والتى تتضمن أيضا أنشطة للكشافة والزهرات والجوالة والمتطوعين وشباب واى ال واى.

وكذلك تم الموافقة على إقامة بطولة مطروح الأولى للكونغوفو ، التى تنظمها منطقة مطروح للكونغوفو على كأس المحافظ.

كما تم الإشارة إلى تفعيل مزيد من الأنشطة الصيفية للشباب و الاشتراك في فعاليات المهرجانات، والاحتفال بالمناسبات والاعياد القومية والوطنية كثورة الثلاثين من يونيو وثورة ٢٣ يوليو وغيرها.

وثمن محافظ مطروح ، جهود مديرية الشباب والرياضة بمطروح ، مع التطلع لمزيد من الأنشطة لصقل مهارات الشباب في الألعاب الرياضية المختلفة وصنع أبطال رياضيين ، وحسن استغلال طاقاتهم وتأهيلهم الرياضي والثقافي بما يواكب جهود واهتمام الدولة بالشباب.

وسيقوم وزير الشباب والرياضة بتكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وفريق العمل بمبادرة" طور وغير" والمنفذة بمطروح لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال وزارة الشباب والرياضة ، وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

من ناحية أخرى ، وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شروط الإلتحاق وبدء التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ مع مراعاة مبدأ التوطين وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة والالتزام بالقواعد الوزارية الواردة.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشروط العامة للالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة وهى :

أن يكون الطالب المتقدم / المتقدمة مصري الجنسية ، حسن السير والسلوك .

حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٥ .

الإقامة بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ).

إقامة ولي الأمر ( الأب ) بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) وفي حالة الوفاة أو الانفصال تكون الأم أو من يحوز على الولاية التعليمية مع احضار ما يفيد الاقامه بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

ألا يكون المتقدم / المتقدمة متزوج / متزوجة مع إقرار تعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة .

التفرغ التام للدراسة مع إقرار ولي الأمر بذلك وموقع من الطالب المتقدم .

الالتزام بالتوزيع الجغرافي على المدارس وعدم قبول أي استثناءات حرصاً على التوزيع العادل لجميع مراكز المحافظة واتاحة الفرص للجميع

التقديم والاختبارات الالكترونية غير قابلة للإعادة أو التعديل للتواريخ المحددة.

الالتزام التام بالأعداد المحددة طبقاً لكثافة كل مدرسة .

- الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المحدد لكل مدرسة .

على ان يتم التقديم الكترونياً لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧ مع مراعاة ان التسجيل يكون مرة واحدة بالرقم القومي ، وغير قابل لإعادة التقديم مرة أخرى لاحقا

يتم فلترة الطلبات طبقا للأولوية التنازلية في المجموع الأعلى ثم الأقل مع انطباق باقي الشروط .

يتم إخطار المتقدم بميعاد الاختبارات عبر الإيميل المسجل على نموذج التقديم ، وسيتم الإعلان على صفحة المديرية الرسمية على موقع الفيس بوك بميعاد الاختبارات بصفة عامة .

ستعقد الاختبارات الالكترونية ( اللغة الانجليزية، اللغة العربية, مهارات الحاسب الآلي ) بمعمل الحاسب الآلي بديوان عام المديرية عبر شبكة معلومات الوزارة . . مع مراعاة الإلتزام التام بدورة المواعيد المحددة حيث لن يتم فتح ميعاد آخر للاختبار على الموقع لنفس المتقدم ،وللنجاح يلزم أن يتجاوز المتقدم / المتقدمة نسبة ٧٠%.