محافظ مطروح يعتمد شروط الالتحاق بمدارس التمريض

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شروط الإلتحاق وبدء التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ مع مراعاة مبدأ التوطين وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة والالتزام بالقواعد الوزارية الواردة.



وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح الشروط العامة للالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة وهى :

أن يكون الطالب المتقدم / المتقدمة مصري الجنسية ، حسن السير والسلوك .

حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٥ .

الإقامة بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ).

إقامة ولي الأمر ( الأب ) بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) وفي حالة الوفاة أو الانفصال تكون الأم أو من يحوز على الولاية التعليمية مع احضار ما يفيد الاقامه بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

ألا يكون المتقدم / المتقدمة متزوج / متزوجة مع إقرار تعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة .

التفرغ التام للدراسة مع إقرار ولي الأمر بذلك وموقع من الطالب المتقدم .

الالتزام بالتوزيع الجغرافي على المدارس وعدم قبول أي استثناءات حرصاً على التوزيع العادل لجميع مراكز المحافظة واتاحة الفرص للجميع.

وأضاف عساف أن التقديم والاختبارات الالكترونية غير قابلة للإعادة أو التعديل للتواريخ المحددة.

الالتزام التام بالأعداد المحددة طبقاً لكثافة كل مدرسة .

- الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المحدد لكل مدرسة .

إجراءات التقديم والقبول :-

يتم التقديم الكترونياً

لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧ مع مراعاة ان التسجيل يكون مرة واحدة بالرقم القومي ، وغير قابل لإعادة التقديم مرة أخرى لاحقا

يتم فلترة الطلبات طبقا للأولوية التنازلية في المجموع الأعلى ثم الأقل مع انطباق باقي الشروط .

يتم إخطار المتقدم بميعاد الاختبارات عبر الإيميل المسجل على نموذج التقديم ، وسيتم الإعلان على صفحة المديرية الرسمية على موقع الفيس بوك بميعاد الاختبارات بصفة عامة .

وأوضح أنه ستعقد الاختبارات الالكترونية ( اللغة الانجليزية، اللغة العربية, مهارات الحاسب الآلي ) بمعمل الحاسب الآلي بديوان عام المديرية عبر شبكة معلومات الوزارة . . مع مراعاة الإلتزام التام بدورة المواعيد المحددة حيث لن يتم فتح ميعاد آخر للاختبار على الموقع لنفس المتقدم ،وللنجاح يلزم أن يتجاوز المتقدم / المتقدمة نسبة ٧٠%

في التقييم لكل اختبار



بعد اجتياز اختبارات القدرات يتم عقد اختبار الهيئة والاختبار النفسي عبر لجنة مشكلة من عدة جهات

وحال الاجتياز يتقدم الطالب إلى المجلس الطبي العام ( القومسيون ( لإحضار الكشف الطبي ولتحديد اللياقة الطبية الخاصة به.

يتم تقديم أصول الأوراق لمن تم قبوله واجتياز جميع الاختبارات إلى ديوان مديرية الصحة في ميعاد تحدده المديرية ويتم الإعلان عنه .

في حالة أن يكون أعداد مجتازي الاختبارات أكبر من العدد المحدد لكل مدرسة فيتم مراعاة أن الاختيار سيتم بالأعلى مجموعاً في الشهادة الإعدادية، وفي حالة التساوي سيتم اختيار الأعلى في مجموع نتائج اختبار القدرات ، وفي حالة التساوي سيتم الرجوع إلى محل الميلاد والأولوية لمواليد المحافظة

مع التشديد أنه سيتم التأكد من صحة الأوراق رسميا من خلال جهات الاختصاص وفي حالة التلاعب في الشهادات أو الأوراق الرسمية سيتم إحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة والغاء قبول المتقدم / المتقدمة حتى لو اجتاز جميع الاختبارات .