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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بالأمس.

تدريبات خاصة للاعبي الزمالك فى صالة الجيم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، عقب خوض ودية وادي دجلة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب نادي النادي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره الحالي، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، ويخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة التي أقيمت بالأمس بهدف دون مقابل.

البلجيكي يانيك فيريرا يانيك فيريرا فيريرا الزمالك نادي الزمالك

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