مستقبل وطن: تشكيل فرق لدعم أوائل الثانوية حتى التخرج.. ومستعدون لتوفير منح دراسية

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، عن تشكيل فرقة؛ لمتابعة ودعم طلاب أوائل الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الحزب لن يكتفي بتكريمهم عقب تفوقهم ونجاحهم.

وقال "عبد الجواد"، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن: "الحزب مش هيكرمكم بـ 100 ألف جنيه ويسيبكم، لأ، هنفضل معاكم، وهنشكل فرق عمل لمتابعتكم".

وأعلن أمين عام مستقبل وطن، عن استعداد الحزب توفير أي منح دراسية أو مطالب يريدها أوائل الثانوية العامة.

وبدأ حفل مستقبل وطن لتكريم أوائل الثانوية العامة، مساء اليوم، حيث يقدم الحزب مكافأة مالية ضخمة لكل طالب قدرها 100 ألف جنيه.

وهنأ النائب أحمد عبد الجواد، أوائل الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن تفوقهم هو ثمرة جهد وإصرار، ويعكس نماذج مشرفة لشباب مصر الواعد، لا سيما أن هذه النماذج اللامعة تمثل الأمل الحقيقي لمستقبل مصر.

وأعلن "عبدالجواد”، أن حزب مستقبل وطن قرر تكريم أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بمنحة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل طالب، تقديرًا لتفوقهم وما بذلوه من جهد، تشجيعًا وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز ومواصلة مسيرة التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والعملية.

والتكريم يتم خلال احتفالية كبرى ينظمها حزب مستقبل وطن في الفترة المقبلة، بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة.

وتأتي هذه الاحتفالية تعبيرًا صادقًا عن تقدير الحزب للعلم والتفوق والاجتهاد، ورسالة واضحة بأن الطلاب المتفوقين هم قدوة لجيل كامل، ويستحقون كل دعم ورعاية باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.