قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 شهداء بنيران الاحتلال قرب نقطة المساعدات الأمريكية جنوب خان يونس بغزة
الدولية لدعم فلسطين تشيد بالدور المصري في خدمة القضية الفلسطينية
رسميا .. كولومبوس الأمريكي يتعاقد مع وسام أبو علي
خدعة.. الاتحاد الهندي يفجر مفاجأة بشأن طلب تشافي تدريب المنتخب
حماس تفعل بروتوكول الموت | هل بدأ العد التنازلي للأسرى الإسرائيليين؟
أكسيوس: إدراة ترامب تدرس تغيير استراتيجيتها في غزة
هاجر الأولى على المكفوفين .. والدتها سجلت لها المواد وقادتها إلى قمة الثانوية الأزهرية
مستقبل وطن: تشكيل فرق لدعم أوائل الثانوية حتى التخرج.. ومستعدون لتوفير منح دراسية
نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ في مستشفى سوهاج الجامعي
رحيل وسام ابو علي.. خالد طلعت: الخطيب رجع في كلامه للمرة الثالثة
بنات الغربية يرفعن راية الأزهر.. والمحافظ يهاتفهن مهنئًا: أنتن فخر مصر وأملها
صفقة تاريخية.. أرقام وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحليه لـ كولومبوس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

100 ألف جنيه لكل طالب .. مستقبل وطن يكرم أوائل الثانوية العامة

تكريم أوائل الثانوية العامة
تكريم أوائل الثانوية العامة
عبد الرحمن سرحان

بدأ منذ قليل حفل مستقبل وطن لتكريم أوائل الثانوية العامة، حيث يقدم الحزب مكافأة مالية ضخمة لكل طالب قدرها 100 ألف جنيه.

وانطلق حفل مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبد الجواد أمين عام  الحزب ونائب رئيس الحزب.

وهنأ النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أوائل الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن تفوقهم هو ثمرة جهد وإصرار، ويعكس نماذج مشرفة لشباب مصر الواعد، لا سيما أن هذه النماذج اللامعة تمثل الأمل الحقيقي لمستقبل مصر.

وأعلن "عبدالجواد”، أن حزب مستقبل وطن قرر تكريم أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بمنحة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل طالب، تقديرًا لتفوقهم وما بذلوه من جهد، تشجيعًا  وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز ومواصلة مسيرة التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والعملية.

يأتي التكريم يتم خلال احتفالية كبرى ينظمها حزب مستقبل وطن في الفترة المقبلة، بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا صادقًا عن تقدير الحزب للعلم والتفوق والاجتهاد، ورسالة واضحة بأن الطلاب المتفوقين هم قدوة لجيل كامل، ويستحقون كل دعم ورعاية باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

كما لفت النائب أحمد عبدالجواد، إلى أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته دعم التعليم والتفوق العلمي باعتباره استثمارًا وطنيًا طويل المدى في بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته.

وأكد "عبدالجواد"، أن الحزب يؤمن بدور التعليم في بناء الإنسان المصري، وأن النهوض بالوطن يبدأ من دعم العقول الواعدة والمتميزة، مشددًا على أن الطلاب المتفوقين يمثلون طاقة أمل حقيقية لمستقبل مصر، ويجسدون نموذجًا للانضباط والاجتهاد يجب أن يحتذى به.

مستقبل وطن حفل مستقبل وطن أوائل الثانوية العامة تكريم أوائل الثانوية العامة النائب أحمد عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ترشيحاتنا

الخامسة فى الثانوية الازهرية بأسوان

ابنة اسوان|الخامسة بالثانوية الأزهرية..إعاقتها البصرية لم تمنعها من الجد فى المذاكرة

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

“تعليم سوهاج” يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة أصدقاء المكتبة

محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لانشاء سوق حضاري

محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط على مساحة 4 أفدنة

بالصور

الجو نار بكرة.. أطعمة ومشروبات تقلل الحرارة

الحر
الحر
الحر

لمستخدمي الإيربودز.. 7 مخاطر صحية تهدد سمعك ونفسيتك

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة

"طفولة تحت الحصار".. سوء التغذية يهدد أطفال غزة بـ8 مضاعفات صحية ونفسية خطيرة

مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة

أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

المزيد