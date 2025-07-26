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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: رحلة عمرة لكل أم من أوائل الثانوية العامة

تكريم أوائل الثانوية العامة
تكريم أوائل الثانوية العامة
عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، عن تخصيص رحلة عمرة لكل أم من أمهات أوائل الثانوية العامة، وذلك إلى جانب المكافأة التي خصصها الحزب للطلبة الأوائل والمقدرة بـ 100 ألف جنيه لكل طالب.

كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، عن تشكيل فرقة؛ لمتابعة ودعم طلاب أوائل الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الحزب لن يكتفي بتكريمهم عقب تفوقهم ونجاحهم.

واستقبل النائب أحمد عبد الجواد، الأمين نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، مساء اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2025، وذلك في المقر الرئيسي بالقاهرة الجديدة، وقام بتكريمهم وسط حضور لافت من قيادات وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى منحهم جائزة مالية بلغت 100 ألف جنيه لكل طالب، وذلك تقديرًا لتميزهم وتفانيهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الحزب على دعم التفوق العلمي وتشجيع النماذج المضيئة من شباب مصر؛ باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ملف التعليم في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، باعتباره أساس التنمية الحقيقية وضمانة المستقبل.

وأكد أن هذا التوجه الوطني شكل نقطة انطلاق نحو بناء الإنسان المصري، فضلًا عن تبني الدولة المصرية رؤية شاملة لإصلاح وتطوير التعليم على كل المستويات، من المناهج الحديثة، إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وصولاً بدعم المعلم المصري.  

وأضاف "عبد الجواد"، خلال كلمته، أن هذا التكريم ليس فقط احتفاء بأوائل الثانوية العامة؛ بل هو رسالة من الحزب بأن التعليم والعلم هما الأساس الحقيقي لبناء وطن قوي ومستنير، لافتاً إلى أن تفوقهم يمثل ثمرة جهد وإصرار، ويعكس نماذج مضيئة من شباب مصر الواعد الذين يمثلون الأمل الحقيقي لبناء المستقبل.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن تكريم المتفوقين ليس المبادرة الأولى من نوعها، بل تأتي امتدادًا لدور الحزب المجتمعي في دعم ملفات التعليم والصحة والتنمية، مضيفاً أن الحزب سيستمر في تبني مثل هذه المبادرات، التي تسهم في خلق بيئة محفزة على التميز والابتكار، وإبراز النماذج المشرفة من شباب مصر.

كما أكد النائب أحمد عبدالجواد، أن الطلاب المتفوقين يمثلون طاقة أمل حقيقية لمستقبل مصر، ويجسدون نموذجًا للانضباط والاجتهاد يجب أن يحتذى به، مشيدًا بجهود أولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعاية كاملة من أجل توفير سبل التفوق لأبنائهم ووصولهم لمستوى علمي متميز.

ووجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، الشكر والتقدير لكل القائمين على المنظومة التعليمية في مصر، من معلمين وإداريين وقيادات تعليمية، لما يبذلونه من جهد مخلص في تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج مشرفة في الثانوية العامة هذا العام يعكس إخلاصًا وعطاءً حقيقيًا من جميع عناصر المنظومة.

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