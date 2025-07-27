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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر سعر دولار اليوم 27-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أعلي دولار أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-7-2025؛ داخل السوق المصرية.

سعر أعلي دولار اليوم

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

وجاء أغلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ويستمر ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد، دون تغيير في البنوك.

سعر الدولار

مواعيد عمل البنوك

ومع أول تعاملات اليوم الأحد؛ بدء عمل البنوك المصرية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أيام شهد فيها الدولار تراجعا كبيرا أمام الجنيه.

مركز الجنيه أمام الدولار

وفقد الدولار نحو 28 قرشا من قيمته أمام الجنيه في يوم واحد منذ اغلاق تعاملات البنوك مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي.

ثبات سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا علي مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل قبل الأربعاء الماضي.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

إجازة البنوك

قبل أيام اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة 3 أيام بدأت من الأربعاء الماضي وحتي مساء أمس السبت بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952 بخلاف يومي الراحة الاسبوعية في البنوك المصرية والمحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

عودة البنوك للعمل

مع بدء تعاملات اليوم الأحد، ستعاود البنوك المصرية لعملها اعتبارا من غدا الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

اقل سعر

سجل اقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.11 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك

تضمن سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، البركة”

سعر الدولار

سعر أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الحكومة والقطاع الخاص نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري”

سعر الدولار

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك" نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب".

حدود السحب في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن العودة للعمل بالحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك البالغ 250 ألف جنيه، وذلك بعد إلغاء التعليمات المؤقتة الصادرة في 8 يوليو 2025، التي كانت قد رفعت هذا الحد مؤقتًا إلى 500 ألف جنيه.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تنظيم التعاملات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي.

و بعد تقييم الأثر المؤقت للزيادة التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي. وأكد المركزي أن القرار الجديد يسري فورًا بجميع فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأوضح البنك أن إعادة تفعيل الحد السابق يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير عمليات السحب للمواطنين والشركات، وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي، دون التأثير على خطط البنك في دعم النظام المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل اتخاذ خطوات مدروسة لضبط السيولة في السوق، بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار السياسات النقدية والمالية في البلاد.

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