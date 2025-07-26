السيرة الذاتية للواء محمد أبو شميلة مدير أمن الجيزة الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة لعام 2025، والتي تستهدف تعزيز الكفاءة ودعم القيادات الشابة داخل الجهاز الأمني ووقع الاختيار علي اللواء

محمد أبو شميلة مديرا لأمن الجيزة

السيرة الذاتية للواء محمد أبو شميلة

-تخرج من كلية الشرطة والتحق بقطاع الأمن العام

-تم ترقيته نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة

-أصيب بالرصاص أثناء مشاركته في حملة أمنيـة بالعياط عام 2013

-عام 2024 تم تعيينه حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة

- تم تصعيده مديرًا لأمن الجيزة خلفا للواء سامح الحميلي