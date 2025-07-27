ستارمر: نسرع جهود إجلاء أطفال بغزة يحتاجون لرعاية طبية حرجة إلى بريطانيا

أعلن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده تسرع جهود إجلاء أطفال يحتاجون لرعاية طبية حرجة إلى بريطانيا لتلقي العلاج، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها تعمل على خطة لإسقاط مساعدات إنسانية جوا إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

جاء ذلك في بيان، عقب اتصال هاتفي مشترك أجراه ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ووفقا للبيان، أوضح ستارمر خلال الاتصال كيف ستنفذ المملكة المتحدة خططًا للعمل مع شركاء مثل الأردن لنقل المساعدات جوا وإجلاء الأطفال المحتاجين إلى مساعدة طبية.