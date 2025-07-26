دمار ينتظر أطفال غزة .. محلل فلسطيني: سنسجل 200 حالة وفاة يوميا

قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني إنه كان من المقرر أن يكون غدا الأحد الموعد الأخير للمفاوضات التي كانت تجرى في الدوحة بتوقيع الاتفاق.

انسحاب الولايات المتحدة

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»: «فوجئت إسرائيل وقطر ومصر وحماس أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من المفاوضات وليس إسرائيل، فالمنسحب هو الممثل الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأمس انحسب ترامب وأكد أنه سيتم سحق حماس».

وأشار أن الأيام المقبلة ستكون من الكوارث التي لم يسجل لها مثيل في هذا العالم من القدر الذي يعيش فيه، لافتا إلى أنه عند حدوث زلزال في أي مكان تتبرع أكثر من 50 دولة للمساعدة.

ولفت إلى أنه خلال الـ6 أشهر المقبلة سيصل عدد الوفيات اليومية في غزة لـ200 من الجوع، والقضية لا تقتصر على الأطفال، بل سيموت الكبار والصغار لنقص المواد الغذائية الأساسية من الغذاء، وانحدار نسب التغذية.