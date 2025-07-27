محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية لمحاربة الغلاء

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،سوق اليوم الواحد بالجمالية بحي وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد، والذي تم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية، ود علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.، وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، مشيرًا الى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة ، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب ، واحتياجات المواطنين .