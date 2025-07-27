محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بالجمالية بحي وسط، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

ووجه رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.