قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية القديم
حوادث مأساوية تضرب محافظة سوهاج | حرائق بالجملة وشاب ينهي حياته بـ«قرص الموت»
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
خطوة مهمة.. السولية يتحدث عن كواليس انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا
في الميكروباص.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة البساتين
باستثمارات 600 مليون جنيه.. إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان| تفاصيل
خطوات وطريقة استخراج رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها
الفريق أسامة عسكر: انهاء كل معوقات تعطيل اجراءات تقنين الأراضى
زاد العزة .. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
البطاطس والفراولة في الصدارة.. بالأرقام حجم صادرات الخضراوات والفاكهة خلال الأسبوع الماضي
سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي
افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لرؤية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ
مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ
محمد الشعراوي

نظم حزب الإصلاح والنهضة أمس السبت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضائه  وممثلين عن النقابات، والقبائل، والقيادات المجتمعية، وشخصيات عامة.

أُقيم المؤتمر بأحد القاعات في الإسكندرية، وعكس صورة حية من التفاعل الشعبي مع مسيرة الحزب، حيث رفرفت أعلام الحزب، وترددت هتافات الحضور تأييدًا للمرشحين الثلاثة، في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس الوطني والإيمان بأهمية المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.

شهد المؤتمر حضور النائب محمد إسماعيل، مساعد رئيس الحزب لشؤون الاتصال السياسي، والنائب علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، وفريد مناع، نائب رئيس الحزب، والدكتور أيمن مرسي، أمين التنظيم والعمل الميداني ومرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، ومروة النجار، أمينة التنمية المجتمعية ومرشحة مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، والمستشار معتز الحضري، أمين شؤون المجالس النيابية بالإسكندرية ومرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحزبية، وممثلين عن الأمانات النوعية، وجمع غفير من المواطنين الداعمين لمرشحي الإصلاح والنهضة.

يذكر أن حزب الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات مجلس الشيوخ ببرنامج إصلاحي واقعي يعكس طموحات المواطن المصري، ويستهدف دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز دور الدولة في ملفات التعليم، والمحليات، والحماية الاجتماعية.

واختُتم المؤتمر وسط أجواء وطنية واحتفالية، حيث انطلقت الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور بالغناء والتصفيق، بينما رفع بعض المواطنين لافتات التأييد لمرشحي الحزب الثلاثة، في مشهد يعكس التفاف الشارع السكندري حول مسيرة الحزب الإصلاحية، وثقته في قدرته على تقديم نموذج سياسي جديد يُعلي من قيمة الكفاءة، ويحمل همّ المواطن، ويخاطب المستقبل بلغة الإنجاز لا الشعارات.

حزب الإصلاح والنهضة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الإسكندرية النقابات صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع

هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية

الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار

جايكا

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث سبل التعاون مع اليابان في الطفولة المبكرة

بالصور

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..

لتجنب الإصابة بالجفاف.. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد