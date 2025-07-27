مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

نظم حزب الإصلاح والنهضة أمس السبت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضائه وممثلين عن النقابات، والقبائل، والقيادات المجتمعية، وشخصيات عامة.

أُقيم المؤتمر بأحد القاعات في الإسكندرية، وعكس صورة حية من التفاعل الشعبي مع مسيرة الحزب، حيث رفرفت أعلام الحزب، وترددت هتافات الحضور تأييدًا للمرشحين الثلاثة، في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس الوطني والإيمان بأهمية المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.

شهد المؤتمر حضور النائب محمد إسماعيل، مساعد رئيس الحزب لشؤون الاتصال السياسي، والنائب علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، وفريد مناع، نائب رئيس الحزب، والدكتور أيمن مرسي، أمين التنظيم والعمل الميداني ومرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، ومروة النجار، أمينة التنمية المجتمعية ومرشحة مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، والمستشار معتز الحضري، أمين شؤون المجالس النيابية بالإسكندرية ومرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحزبية، وممثلين عن الأمانات النوعية، وجمع غفير من المواطنين الداعمين لمرشحي الإصلاح والنهضة.

يذكر أن حزب الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات مجلس الشيوخ ببرنامج إصلاحي واقعي يعكس طموحات المواطن المصري، ويستهدف دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز دور الدولة في ملفات التعليم، والمحليات، والحماية الاجتماعية.

واختُتم المؤتمر وسط أجواء وطنية واحتفالية، حيث انطلقت الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور بالغناء والتصفيق، بينما رفع بعض المواطنين لافتات التأييد لمرشحي الحزب الثلاثة، في مشهد يعكس التفاف الشارع السكندري حول مسيرة الحزب الإصلاحية، وثقته في قدرته على تقديم نموذج سياسي جديد يُعلي من قيمة الكفاءة، ويحمل همّ المواطن، ويخاطب المستقبل بلغة الإنجاز لا الشعارات.