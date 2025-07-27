جيران المنزل المنهار بأسيوط: مياه الصرف هتوقع علينا البيوت.. بث مباشر

اشتكى سكان منطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط من انسداد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة بشكل مستمر مما أدى إلى تصدع المنازل بسبب برك الصرف داخل منازلهم وتأثرها بشكل كبير .

تجمعات لمياه الصرف الصحي بشكل دائم

وقال أحد سكان المنازل إن المنازل تقع في منطقة منحدرة جدا بمنخفض نحو أكثر من 6 أمتار عن سطح الأرض بمنطقة الفواخير مما تسبب في تجمعات لمياه الصرف الصحي بشكل دائم والذي يهدد المنازل بالانهيار على السكان .

وأضاف أحد سكان العقارات بمنطقة الفواخير قائلا : مياه الصرف غمرة غرف لمنازل وتسببت في تصدع الحوائط بشكل كامل ونخشى من انهيار المنازل في أي وقت علينا لافتا إلى تقدمهم بشكاوى إلى رئاسة حي غرب مدينة أسيوط دون أي جدوى .

ورصد موقع " صدى البلد " في لايف بث على صفحته الرسمية تضرر سكان منطقة الفواخير بسبب تسريب مياه الصرف الصحي داخل المنازل.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق

وكانت منطقة الفواخير شهدت مساء أمس السبت انهيار منزل مكون من 3 طابق أسفر عن مصرع مسنة وإنقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض .

محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار

ومن جانبه أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة تفقدية لموقع المنزل المنهار المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، وإصابة شخص آخر، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص آخرين كانوا داخل العقار وقت الانهيار.

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط العقار وفصل المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر متابعته للحادث منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة موقع العقار المنهار وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان أمان السكان.

توفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث

كما كلف محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث، إلى جانب صرف مساعدات عاجلة، ومتابعة الحالة الصحية للمصاب الذي نُقل إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية الكاملة حتى تماثله للشفاء.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الحصر والتقييم الفني للعقار، مؤكدًا أن سلامة المواطن وأمنه أولوية لا تقبل التهاون.