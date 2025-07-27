بالأخضر الفاتح.. جومانا مراد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت جومانا مراد في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد أثارت الفنانة جومانا مراد الجدل على السوشيال ميديا لعد نشرها مجموعه من ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لصيف 2025.

وتتميز جومانا مراد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جومانا مراد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.