القمة فى التاسع .. تعرف على مباريات الأهلي في الدوري المصري

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 / 2026 عن مواجهة الأهلي مع مودرن سبورت فى الأسبوع الأول لبطولة الدوري .
وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
الجولة الأولي: الأهلي ضد مودرن سبورت
الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو
الجولة الثالثة: الأهلي.. "باي"
الجولة الرابعة: الأهلي ضد المحلة
الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز
الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي
الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا
الجولة الثامنة الأهلي ضد حرس الحدود
الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك
الجولة العاشرة: الأهلي ضد كهربا الغسماعيلية
الجولة الحادية عشرة: الأهلي ضد الاتحاد السكندري
الجولة الثانية عشرة: الأهلي ضد بتروجت
الجولة الثالثة عشرة: الأهلي ضد المصري
الجولة الرابعة عشرة: الأهلي ضد الإسماعيلي
الجولة الخامسة عشرة: الأهلي ضد طلائع الجيش
الجولة السادسة عشرة: الأهلي ضد وادي دجلة
الجولة السابعة عشرة: الأهلي ضد البنك الأهلي
الجولة الثامنة عشرة: الأهلي ضد الجونة
الجولة التاسعة عشرة: الأهلي ضد سموحة
الجولة العشرون: الأهلي ضد زد إف سي
الجولة الحادية والعشرون: الأهلي ضد المقاولون
وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية..