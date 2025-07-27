القمة فى التاسع .. تعرف على مباريات الأهلي في الدوري المصري

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 / 2026 عن مواجهة الأهلي مع مودرن سبورت فى الأسبوع الأول لبطولة الدوري .

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

الجولة الأولي: الأهلي ضد مودرن سبورت

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو

الجولة الثالثة: الأهلي.. "باي"

الجولة الرابعة: الأهلي ضد المحلة

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي

الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا

الجولة الثامنة الأهلي ضد حرس الحدود

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك

الجولة العاشرة: الأهلي ضد كهربا الغسماعيلية

الجولة الحادية عشرة: الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشرة: الأهلي ضد بتروجت

الجولة الثالثة عشرة: الأهلي ضد المصري

الجولة الرابعة عشرة: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة الخامسة عشرة: الأهلي ضد طلائع الجيش

الجولة السادسة عشرة: الأهلي ضد وادي دجلة

الجولة السابعة عشرة: الأهلي ضد البنك الأهلي

الجولة الثامنة عشرة: الأهلي ضد الجونة

الجولة التاسعة عشرة: الأهلي ضد سموحة

الجولة العشرون: الأهلي ضد زد إف سي

الجولة الحادية والعشرون: الأهلي ضد المقاولون

وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية..