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اللون الأخضر يسيطر على أغلب أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللون الأخضر يسيطر على أغلب أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد

أسواق المال العربية ختام الأحد
أسواق المال العربية ختام الأحد
علياء فوزى

أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:

البورصة المصرية تربح 13مليار جنيه بالختام 

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق مرتفعا

بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشرها العام

سيطر اللون الأخضر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصات مصر والسعودية وقطر والأردن ومسقط تعاملاتها مرتفعة بينما تباينت الكويت و تراجعت البحرين.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

بورصة مصر

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.424 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6.8 مليارات جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.9 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 34554.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.3% ليبلغ 10315.72 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.41% ليصل إلى 13945.61 نقطة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الأحد، بارتفاع هامشي؛ بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.1% بمكاسب بلغت 10.42 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,956.22 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.47 مليار ريال، مقابل 4.93 مليار ريال، بالجلسة السابقة، بعد هبوط كميات التداول إلى 447 مليون سهم، مقابل 535.59 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 11 قطاعاً باللون الأخضر، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 0.35%، وارتفع قطاع الطاقة 0.31% وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.01%.

وشهدت بقية القطاعات أداءً سلبياً، وتصدر قطاع الأدوية الخسائر بعد هبوطه 1.18%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.03%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 0.34%؛ مضيفا 92.76 نقطة إلى قيمته، صعدت به إلى مستوى 26,991.01 نقطة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 28.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.25%، ليبلغ مستوى 11249.23 نقطة.

وتداول 119 مليونًا و928 ألفًا و417 سهمًا، بقيمة 277 مليونًا و687 ألفًا و361.654 ريالًا، نتيجة تنفيذ 12538 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.46% بإقفاله عند النقطة 4,740.05، بمكاسب 21.5 نقطة، مقارنةً بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

ودعم المؤشر اليوم ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات؛ ليرتفع الأول 0.79%،وارتفع كذلك مؤشر قطاع الخدمات 0.39%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.01%، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 79.33 مليون ورقة مالية، مقابل 124.59 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة، وتراجعت قيمة التداولات إلى 12.43 مليون ريال.

بورصة الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.16%، عند مستوى 2918.17 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3653 صفقة.

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم، وسط صعود لـ5 قطاعات.
 
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36%، وهبط "العام" بنحو 0.22%، بينما زاد "الرئيسي" بـ 0.42%، ونما "الرئيسي 50" بـ 1.07% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 72.71 مليون دينار، وزعت على 421.35 مليون سهم، بتنفيذ 23.19 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ 1.72%، بينما تراجعت 8 قطاعات على رأسها التأمين بـ 3.04%.

 مؤشر البحرين العام 

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,948.10 نقطة، بانخفاض قدره 5.00 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 866.99 نقطة، بانخفاض قدره 11.78 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و962 ألفًا، و661 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 425 ألفًا و57 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.

أسواق المال العربية بورصة مصر بورصة السعودية بورصة قطر بورصة الأردن

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