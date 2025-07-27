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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سياسي يمني: مصر خيرها علينا ولولاها كنا هانفضل في عصور الظلام

عبدالله الضلعي
عبدالله الضلعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد السياسي اليمني علي عبدالله الضلعي، أن ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر كانت نقطة تحول ليس لمصر فحسب، بل لعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها اليمن.

وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تحرير اليمن وتحديثه، ونقلته من آفاق القرون الوسطى إلى القرن العشرين، مضيفا:" البلد دي خيرها علينا".

وقال الضلعي، خلال مشاركته في لقاء يوليو الفكري الثالث بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، إن مصر قدمت لليمن المعلمين والأطباء والمبدعين، الذين ساهموا في نشر الوعي والتعليم والخدمات الصحية، وأسهموا في رفع مستوى الوعي الشعبي اليمني.

وأضاف أن قوى الاستعمار والمرتزقة حاربت الثورة اليمنية، لكن مصر وقفت بحسم وانتصرت لها، معتبرًا أن هذا الدعم جعل لمصر مكانة خاصة في قلوب اليمنيين، وشعبها لا ينسى دور مصر التاريخي.

وشدد الضلعي على أن خير مصر لم يقتصر على اليمن فقط، بل امتد إلى كل أرجاء الوطن العربي، خصوصًا من خلال دورها في النهضة العلمية، مشيرًا إلى أن دورها محفور في وجدان الشعوب العربية.

السياسي اليمني جمال عبدالناصر مصر ذكرى ثورة يوليو

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