دعاء الحر الشديد في فصل الصيف.. اللهم أجرني من حر جهنم

يستحبُّ للمسلم عند اشتداد الحرِّ أن يردد دعاء الحر الشديد، ويُكثر من قول "لا إله إلا الله"، وأن يستعيذ بالله تعالى من النار ومن حرِّ جهنم، وأن يسأله سبحانه العافية؛ فيقول: "اللهم أجرني من حَرِّ جهنم"، أو "اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار، وأصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفَّار".

دعاء الحر الشديد

كما يجوز للمسلم أن يدعو بغير ذلك من الأدعية التي يباح الدعاء بها عندما يحصُل للإنسان ما يقلقه أو يزعجه.

ومن ذلك قول: "اللهم أجرني من حَرِّ جهنم"، أو "اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار، وأصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفَّار".

اللهم إنّي أسألك أن تُخفّف عنّا هذا الحر وأن تُبعد عنّا شدّة العطش، وتعفو عن زلّاتنا وتغفر لنا سيّئاتنا، وتجعلنا من المقبولين يا رب العالمين.

اللهم إنّك أنت القدير ونحن لا حول لنا ولا قوة، ندعوك يا إلهي ونرجوك ونتوسّل إليك بأن تُخفّف علينا ما نلقاه من الحر، فنحن الضعفاء وأنت القويّ يا الله نحن الفقراء وأنت الغنيّ يا رب.

اللهم إنّا نستعيذ بك من حرّ جهنّم، ونسألك أن تُحرّم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار، وأن تصرف عنّا الحرّ الشديد في الدنيا وترحمنا وتلطف بنا، وأن تتقبّل صيامنا ولا تؤاخذنا بزلّاتنا وهفواتنا يا كريم يا الله.

أدعية الحر في الصيف

اللهم احفظنا وأهلنا من لفحات الشمس الحارقة

اللهم ارزقني بردًا وسلامًا من عندك

"اللهم لا تجعل لنا في هذا الحر نصيبًا من نار الآخرة

اللهم أجرني من النار ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربني إلى النار

اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من حر الدنيا وحر الآخرة

اللهم خفف عنا شدة الحر، واجعلنا من الصابرين المحتسبين

لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك

اللهم اجعل هذا اليوم بردًا وسلامًا علينا كما جعلته على نبيك

اللهم اجعل في قلوبنا برد الإيمان وطمأنينة الذكر

اللهم خفف عني حرارة هذا اليوم، كما خففت على إبراهيم نار النمرود

يا الله، أنت الرحيم، خفف عني وعن عبادك حرارة هذا الصيف

اللهم أجرنا من حر الدنيا وحر الآخرة

يا رب الطف بنا، وخفف عنا وطأة هذا الحر

يا رب نستجير بك من كل مكروه في هذا الحر الشديد

اللهم اجعلنا من المتقين المحفوظين من نار الدنيا والآخرة

اللهم نسألك الطف بنا واغفر لنا ذنوبنا

الذكر عند اشتداد الحر

وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌ أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ

السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ

حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ

وَجَلَّ - لِجَهَنَّمَ : إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْكِ، وَإِنِّي

أَشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ». (رواه البيهقي)