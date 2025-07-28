بحضور أبو العينين .. مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالجيزة اليوم

ينظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريًا حاشدا، اليوم الإثنين، لدعم مرشحي الحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

يعقد المؤتمر بحضور النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، وكيل مجلس النواب واللواء محمد كمال الدالي، أمين المحافظة وقيادات حزب الجبهة.

وينطلق المؤتمر في تمام الساعة السادسة، اليوم ، لدعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية، أحمد الحمامصي وحسام سعيد. ودعم المرشح الفردي محمود مرجان.

تهدف هذه المؤتمرات إلى عرض رؤية حزب الجبهة الوطنية لمواكبة تحديات المرحلة الراهنة داخليًا وخارجيًا، وتقديم مرشحيه سواء على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر او الفري .

وفي سياق الدعاية الانتخابية ، اعتمد الحزب في حملته على حث المواطنين بالمشاركة، حيث أطلق الحزب أغنية بعنوان “انزل شارك”، ضمن حملته المجتمعية والإعلامية لتشجيع النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، باعتبار التصويت واجبًا وطنيًا يعزز المسار الديمقراطي.

ويخوض حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ بـ 10 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 12 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويؤكد الحزب أن المرحلة القادمة تتطلب وعيًا شعبيًا واسعًا ومشاركة قوية، داعيًا جموع المصريين إلى التوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يعبر عن طموحاتهم وآمالهم تحت قبة مجلس الشيوخ.