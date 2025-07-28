بالطريقة الأصلية.. أسرار عمل دجاج المندي بالأرز المبهر

إذا كنتي من محبي الاكلات الخليجية والعربية إليكِ طريقة عمل دجاج المندي بالأرز المبهر بطريقة سهلة وشهية تشبه طعم المندي الأصلي في المطاعم:

المكونات:

أولاً: للدجاج

1 دجاجة كاملة (مقطعة نصفين أو أرباع)

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات مندي

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل حسب الذوق

عصير نصف ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت

ثانيًا: للأرز المبهر

2 كوب أرز بسمتي (منقوع 20 دقيقة)

1 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 حبة قرنفل

2 حبة هيل

1 عود قرفة

1 ورقة غار

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح حسب الذوق

3 كوب ماء أو مرق دجاج

ثالثًا: للتدخين (اختياري)

قطعة فحم

ملعقة زيت

طريقة التحضير:

1. تتبيل الدجاج:

اخلطي الزبادي مع التوابل وعصير الليمون والثوم والزيت جيدًا.

غلّفي الدجاج بالخليط واتركيه يتتبل في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل ليلة كاملة).

2. شوي الدجاج:

اشوي الدجاج في الفرن على حرارة 200° لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا.

يمكن استخدام الشواية أو طاسة تيفال على النار حسب المتاح.

3. تحضير الأرز المبهر:

في قدر على النار، ضعي قليلًا من الزيت، وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم، ثم التوابل الصحيحة (هيل، قرفة، قرنفل، ورق الغار) وشوّحيها قليلًا.

أضيفي الكركم والبهارات، ثم الأرز المصفى وقلّبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الماء أو المرق والملح، ودعيه يغلي.

غطّي القدر، وخفّفي النار واتركيه حتى ينضج الأرز تمامًا (حوالي 15-20 دقيقة).

4. لنكهة التدخين (اختياري):

ضعي قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل صغيرة وسط الأرز، واسكبي عليها قليل من الزيت.

غطّي القدر بسرعة واتركيه 5-10 دقائق ليكتسب نكهة المندي المدخنة.

التقديم:

اسكبي الأرز في طبق التقديم، وضعي فوقه قطع الدجاج المشوي.

زينيه بالمكسرات المحمصة (لوز، زبيب) حسب الرغبة.

قدميه مع صلصة الدقوس أو السلطة الخضراء.