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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجارية الإسماعيلية تستعد لإقامة المنتدى الإقتصادي لسيدات وشباب الأعمال

رئيس تجارية الإسماعيلية
رئيس تجارية الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

تستعد غرفة الإسماعيلية التجارية برئاسة أكرم الشافعي لإقامة المنتدي الاقتصادي للمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال بحضور وتمثيل رؤساء الغرف التجارية، 9 اغسطس المقبل، وعلي هامش إقامة مهرجان المانجو الاسمعلاوي.


من جانبه أكد اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن المنتدي الاقتصادي  يهدف إلي  خلق بيئة تعاونية تدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتدعم النمو المستدام، وستكون النتائج والالتزامات المستخلصة من هذا المنتدى ذات أهمية بالغة في صياغة نماذج تمويل مرنة لرائدات وشباب الأعمال في جميع محافظات مصر.


كما أشار الشافعي إلى أهمية تمكين المرأة والشباب، مشيرا الي انتظام إقامة المنتديات في جميع الغرف التجارية لإكساب الخبرة وعرض الانجازات.


وأوضح سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة وسكرتير غرفة الإسماعيلية التجارية، أنه من المقرر، أن تشمل مناقشات المنتدى، تعزيز التجارة المحلية والتصديرية للمنتجات الزراعية، خاصة المانجو، تحسين البنية التحتية لدعم التجارة والصناعة في الإسماعيلية، تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي،  تبادل الخبرات في مجال التسويق والترويج للمنتجات المحلية.

وأضاف سعيد شعيب أنه من الممكن أن يكون المنتدى فرصة لجذب الاستثمارات وكذلك تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية على مستوى الجمهورية والجهات الحكومية والخاصة.

وتمنى شعيب، أن يتم تطوير اهداف  المنتدى ليصبح دوليا وليس محليا في الدورات القادمة، مؤكدا أنه فرصة رائعة لتعزيز سمعة مصر الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.


وأشارت آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لغرفة الإسماعيلية التجارية إلى اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن مصر  انطلقت في رحلة إصلاحية  غيرِ مسبوقة بشهادةِ المجتمع الدولي؛ لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنيّة.

وأضافت آمال محمود، أنه لا يؤثر التَّمكين الاقتصادي للمرأة على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، وغير ذلك من المجالات.

اختتم حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الاعمال، مشيرا الي المشاركة الفعالة لأعضاء المجلس خلال جلسات المنتدي النقاشية.

أضاف حاتم العدوي: يزيد التَّمكينُ الاقتصادي للمرأة والشباب من الإنتاجية، ويسهم في زيادة التنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الأداء التنظيمي في الشركات والمؤسسات؛ بسبب المهارات التنظيمية التي يمتلكها الشباب  وهو ما يحقق دخلًا أعلى على المدى البعيد، ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد التي تعنى بهذا المفهوم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية تجارية الإسماعيلية

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