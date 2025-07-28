عماد الدين حسين: مصر تدعم الفلسطينيين انطلاقًا من مصلحتها الوطنية وترفض التهجير

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأتي في إطار موقف وطني ثابت يستند إلى المصلحة القومية المصرية قبل أي اعتبارات إنسانية أو عربية.

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين من القطاع خطرًا مباشرًا على أمنها القومي، مشددًا على أن القاهرة كانت، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، الصوت الأعلى رفضًا لأي محاولات لتفريغ القطاع من سكانه.

وأضاف أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تنسيق دخول المساعدات منذ اليوم الأول للعدوان، لافتًا إلى أن نحو 135 ألف طن من المساعدات دخلت غزة، 70% منها من مصر، بمشاركة حكومية وشعبية واسعة من المواطنين في المدن والقرى المصرية.