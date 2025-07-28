قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون إصابات.. انفجار مسيرة مفخخة في أربيل
أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
إصابة 10 فتيات وسائق في حادث تصادم ميكروباص بالمنوفية
الأزهر: إتاحة استخراج نتائج الثانوية بالدرجات من المناطق تيسيرًا على الطلاب
لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا 39400 ميجاوات
بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة معلم مساعد علوم.. ويتيح التظلمات من الغد
الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
الهند تهدم منازل آلاف العائلات المسلمة الناطقة باللغة البنجالية
7 مصريين يشاركون في سباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي بشأن راغب علامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش: إدخال المساعدات لـ غزة خطوة استراتيجية جيدة للقضاء على حماس

سموتريتش
سموتريتش
هاجر رزق

قال بتسلئيل ‏سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعد خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حركة حماس، وفق تعبيره، حسب قناة "روسيا اليوم".

و‌قال ‏سموتريتش لنواب حزبه: "سنختبر نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسنعرف قريبا مدى نجاحها، والخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا".

وأضاف سموتريتش: "في النهاية، يجب أن نركز على اختبار النتيجة، وهو هزيمة حماس".، وذلك ردا على الانتقادات التي تلقاها إثر الهدنات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك رسائل من عدد من أعضاء الكنيست الذين يفكرون في الاستقالة بسبب هذه الخطوة.

وأشار إلى أن هذه خطوة استراتيجية جيدة، لا يمكن التفصيل فيها في هذه المرحلة، لكننا سنعرف قريبا ما إذا كانت ستنجح وإلى أين نتجه".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم السبت، عن هدنة إنسانية وتعليقا مؤقتا للأعمال العسكرية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا.

وأكد الجيش الإسرائيلي منذ مساء السبت، تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية، والسماح بعمليات إسقاط المساعدات جوا بالتعاون مع منظمات دولية.

سموتريتش حماس الهدنات الإنسانية غزة الكنيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

ترشيحاتنا

شمس

شمس الكويتية عن أغنيتها الجديدة "طز": كلماتها تعبر عني.. وأوجهها لكل حاسد

رمضان صبحي

شوبير يكشف مستجدات قرار لجنة المنشطات وتفاصيل إصابة رمضان صبحي

نادين لبكي

“من وراء الموج”.. الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على نتفليكس في 2025

بالصور

رينج روفر تتخلى عن الشنطة الأمامية في سيارتها الكهربائية الجديدة

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

3 علامات تدل على نقص المغنيسيوم

3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم

علامات الحزن الشديد.. أحدث ظهور لفيروز في توديع نجلها زياد الرحباني

فيروز
فيروز
فيروز

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد