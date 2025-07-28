سموتريتش: إدخال المساعدات لـ غزة خطوة استراتيجية جيدة للقضاء على حماس

قال بتسلئيل ‏سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعد خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حركة حماس، وفق تعبيره، حسب قناة "روسيا اليوم".

و‌قال ‏سموتريتش لنواب حزبه: "سنختبر نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسنعرف قريبا مدى نجاحها، والخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا".

وأضاف سموتريتش: "في النهاية، يجب أن نركز على اختبار النتيجة، وهو هزيمة حماس".، وذلك ردا على الانتقادات التي تلقاها إثر الهدنات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك رسائل من عدد من أعضاء الكنيست الذين يفكرون في الاستقالة بسبب هذه الخطوة.

وأشار إلى أن هذه خطوة استراتيجية جيدة، لا يمكن التفصيل فيها في هذه المرحلة، لكننا سنعرف قريبا ما إذا كانت ستنجح وإلى أين نتجه".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم السبت، عن هدنة إنسانية وتعليقا مؤقتا للأعمال العسكرية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا.

وأكد الجيش الإسرائيلي منذ مساء السبت، تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية، والسماح بعمليات إسقاط المساعدات جوا بالتعاون مع منظمات دولية.