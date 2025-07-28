بن جفير يهاجم نتنياهو: أرسلوا القنابل لغزة لا المساعدات

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، انتقاداته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيًا إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتكثيف القصف العسكري بدلًا من ذلك.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، ما كان ينبغي إرساله إلى غزة هو شيء واحد قنابل للتفجير، وللغزو، ولتشجيع الهجرة، وللفوز في الحرب".

ووصف بن جفير، في مقطع فيديو، قرار الحكومة بأنه "إفلاس أخلاقي"، مضيفًا: "بينما لا يزال رهائننا في غزة، يرسل نتنياهو مساعدات إنسانية إليهم".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنوده مرارًا، مستهدفًا مناطق متفرقة في القطاع، الذي يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة.