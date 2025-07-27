الحكومة الألمانية تطالب نتنياهو بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

قال الحكومة الألمانية إن المستشار فريدريش ميرتس طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بوقف فوري لإطلاق النار بغزة.



ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكدت الحكومة الألمانية، أن ميرتس دعا إسرائيل إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين في غزة.

كما أعرب المستشار فريدريش ميرتس عن قلقه البالغ إزاء الكارثة الإنسانية في غزة.

اندلاع الأزمة في أكتوبر

من جانب آخر؛ قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن قافلة "زاد العزة" التي انطلقت صباح اليوم من القاهرة إلى قطاع غزة، تأتي استكمالاً للجهود الإنسانية التي بدأها الهلال الأحمر منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، مضيفة أن القافلة تحمل موادا غذائية أساسية، أبرزها الدقيق والسلال الغذائية.