قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق مؤمن يكشف كواليس لصدى البلد أسباب اعتزاله المفاجئ وخطوته المقبلة في الإسكواش
محافظ الجيزة: وزارة الكهرباء أمدتنا بسيارات طوارئ ومولدات.. والأزمة في طريقها للحل الكامل
مواعيد مباريات الزمالك في الدوري للموسم الجديد 2025-2026
بعد يوم وليلة .. جار اختبار الكابلات وتوصيل الكهرباء بالجيزة
جهود أمنية لضبط المتهمين بقـ.تل سائق توكتوك بعد استدراجه بالخانكة
وائل جسار يرد على الشائعات: ليه بتعملوا ترند على حساب الفنانين.. فيديو
أحلام الشامسي تكشف حقيقة دخول ابنها فاهد عالم الغناء
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل وستتخذ التدابير لحماية أمنها المائي
وائل جسار لـ فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء اللبناني وهتاخد براءة.. فيديو
رسالة غامضة من مصطفى عسل تثير الجدل في عالم الإسكواش
بسبب انقطاع الكهرباء.. الجيزة تواجه أزمة مياه ومناشدات بترشيد الاستهلاك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن المساعدات لقطاع غزة: نتنياهو مجرم حرب وعاوز يموت أهالينا

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

قال الإعلامي أحمد موسى بأنه رغم حصار أهالينا فى غزة إلا أن مصر لن تتخلى عن مساعدة أهالينا وتحية كبيرة لبلدنا مصر .

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد قائلا : بفضل الله أسطول شاحنات المساعدات المصرية وصل معبر كرم أبو سالم يشمل مساعدات غذائية وطبية   .

وأضاف موسى معندناش مشكلة فى المساعدات المشكلةفى مجرم الحرب نتنياهو اللى عاوز يموت أهالينا فى غزة .

وأوضح موسى أن حملات التشويه للأبواق الإرهابية فشلت بعد دخول المساعدات الغذائية لغزة  .

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الفرق جاهزة تماما للدفع بأي مساعدات لأهالي قطاع غزة، لافتة إلى أن مصر أرسلت أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل مواد إغاثية، تحمل ما يزيد نحو نصف مليون طن مساعدات، بخلاف شاحنات الوقود والإسعافات ودخول المصابين المستشفيات.

وتابعت آمال إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: قافلة زاد العزة تضم 840 طن من الدقيق و450 آخرين من المواد الغذائية الأخرى، معلقة: القافلة تضخ أكبر قدر من المساعدات لأهالي القطاع.

وأضافت آمال إمام أن قافلة زاد العزة شهدت تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية، منوهة أن القوافل الإنسانية تواجه تحديات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: المعابر المصرية لم تغلق أبدا، وهناك شاحنات عادت للمعبر بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في التفتيش الذي يصل لنحو 20 دقيقة، ولا مزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وواصلت قائلة: نعمل مع الشركاء الدوليين من أجل إيصال المساعدات وفق معايير الجودة والسلامة، رغم حصار قوات الاحتلال للشاحنات المتجهة إلى غزة، والأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية، وهناك تدمير كبير للبنية التحتية.

واختتمت الدكتورة آمال إمام: مصر لها دور ثابت وحيوي تجاه قضية فلسطين، ونعمل على توصيل الشاحنا للأشقاء في القطاع عبر ممرات آمنة.

أحمد موسى غزة على مسئوليتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة:الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة: الأب الحنين ما بيروحش

وائل جسار

وائل جسار يتحدث عن شائعة زواج ابنته بدون علمه وهروبها من المنزل

سعد الصغير

سعد الصغير يفاجئ جمهوره بهدية: الفرح عندي ببلاش

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد