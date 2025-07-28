تداول 9 آلاف طن بضائع في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و506 شاحنات و70 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4115 راكبا بموانيها.



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و194 شاحنة و34 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و312 شاحنة و36 سيارة .



وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينتين الحرية 2 وعمان، بينما استقبل الميناء السفينة Falcon UA وعلى متنها 2400 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من الإجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و272 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وأور.