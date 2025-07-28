قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا
استشهاد 100 فلسطيني وإصابة 382 اخرين في غزة خلال 24 ساعة
هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر
ترامب يزعم: حركة حماس لا تريد التفاوض
بسبب غزة وإيران.. مسؤولان إسرائيليان يتوجهان إلى واشنطن
شل العالمية تبحث مع وزارة البترول التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
اليوناني لينوس جافريال مدربا لفريق السلة الأهلي خلفًا لأوجستي بوش
ترامب: مراكز توزيع الطعام في غزة ستكون مفتوحة دون قيود
بيراميدز يصل ملعب إسبانكا أتاتورك في تركيا لمواجهة بطل الدوري الإيراني
بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون داسيلفا لتدعيم هجومه في الموسم الجديد
آخر المستجدات ملف منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا الزمالك يعلن التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي خمسة مواسم

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عبد الحميد معالي على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه المغربي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك عبد الحميد معالي صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

ترشيحاتنا

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

جماهير الترجي- أرشيفية

الجماهير اقتحمت الملعب.. الغاء مباراة المصري والترجي التونسي بسبب أحداث شغب

محمد صلاح

3 مرات فقط.. متي يحمل محمد صلاح شارة القيادة؟

بالصور

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

أغلى سيارة في التاريخ في مزاد علني.. تصنيع فيراري ومازيراتي

سترادال
سترادال
سترادال

الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة
- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة
- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

فيديو

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد