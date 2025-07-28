من هو عبدالحميد معالي صفقة الزمالك الجديدة

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عبد الحميد معالي على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه المغربي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.



يقدم لكم موقع صدي البلد عن ما هو عبدالحميد معالي