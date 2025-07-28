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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يفوز على السعودية وديًا استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حمزة شعيب

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس، على نظيره السعودي، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفراعنة لخوض بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 18-15، فيما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفراعنة بنتيجة 35-27.

وعقب انتهاء المباراة أجرى المنتخبان تجربة على الرميات الترجيحية من خلال تسديد كل منتخب 5 رميات، وفاز فيها المنتخب المصري بنتيجة 4-3.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر استعداداته لخوض البطولة العالمية بمواجهة تونس بعد غد الأربعاء، ومن ثم يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبًا والتي ستخوض المونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.

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