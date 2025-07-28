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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشيد بأعمال "المدن".. والوزارة تستعد لافتتاحات متعددة بالمحافظات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حمزة شعيب


أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بكافة الأعمال التى نفذتها شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية خلال الفترة الماضية فى كافة المحافظات .


وقامت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية بتنفيذ 64 ملعبا ما بين خماسي وتدريبي وأكريلك وتسليمها خلال النصف الاول من عام 2025 بالاضافة إلى تسليم 60 ملعبا بشكل نهائي موزعة علي جميع محافظات الجمهورية.


وأوضح صبحي أن شركة المدن قامت بمجهود كبير وفى وقت قياسى لانجاز كافة الأعمال فضلا عن التعاون المثمر مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من الأعمال خارج اطار العمل وتنفيذ الأعمال المتعددة لوزارة الشباب والرياضة من ابنية وملاعب متنوعة .


ومن المقرر أن تقوم الوزارة من خلال أعمال شركة المدن بافتتاح العديد منها خلال الفترة الماضية بعد الاقتراب بشدة من الانتهاء من أعمال التطوير بها فى كافة المحافظات خاصة أن الشركة نجحت فى تنفيذ نسب انجاز تتجاوز 60%؜ في عدة مشروعات من مباني إدارية وأسوار وملاعب متعددة وجاري تسليمها خلال النصف الثاني من العام .


واستعرض مجلس ادارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية برئاسة الدكتور عمر بلبع خلال اجتماعه الأخير فى اطار اجتماعاته الدورية لبحث كافة كافة الأعمال وتطوراته والمدد الزمنية المحددة لكافة الأعمال فى ظل المتابعة اللحظية والدورية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتواصل الدائم والمستمر مع مجلس الادارة لانجاز كافة الأعمال وتوفير كل متطلبات النجاح أمام المواطنين فى كافة المحافظات.


وأشاد مجلس الادارة بالادارة التنفيذية للشركة التى يتولاها محمد رائف عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على المجهود الكبير طوال الفترة الماضية.


واستعرض محمد رائف التقرير الكامل لأعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي وما تم انجازه وما سيتم انجازه خلال النصف الأخر من العام الحالي .


وأوضح رائف أن الشركة قامت بتنفيذ 64 ملعبا ما بين خماسي وتدريبي وأكريلك وتسليمها ابتدائيا خلال النصف الاول من عام 2025 بالاضافة إلى تسليم 60 ملعبا بشكل نهائي موزعة علي جميع محافظات الجمهورية.


وأعلن رائف تنفيذ نسب انجاز تتجاوز 60%؜ في عدة مشروعات من مباني إدارية وأسوار وملاعب متعددة وجاري تسليمها خلال النصف الثاني من العام مع تنفيذ مشروع مجمع ملاعب بنادي الزهور بقيمة اجمالية تجاوزت 34 مليون جنيه  وتنفيذ 20 مركز تخاطب موزعة علي محافظات مصر وخاصة المحافظات الحدودية والنائية لخدمة ذوي الهمم.


وأشار محمد رائف الى أن قيمة الاعمال المنفذة بلغت قيمتها 145 مليون جنيه بخلاف قيمة الاعمال المنفذ فيها نسب تتجاوز 60%؜ فضلا عن قيام الشركة بسداد ما يفوق 120 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام تمثل استحقاقات للموردين ومشروعات الخدمات بالإضافة الي ما تم سداده تحت حساب الضرائب والتأمينات في مؤشر واضح نحو تطور قدرات الشركة في انجاز الأعمال والوفاء بالالتزامات.


ووجه رائف خلال استعراضه لأعمال الشركة الشكر الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدقيقة مع مجلس الادارة والادارة والتنفيذية من أجل انجاز كافة الأعمال مع التوجيه الدائم برفع قدرات شركة المدن وتحسين صورتها الذهنية لدي كافة المتعاملين مع الشركة.


من جانبه أكد عمر بلبع رئيس مجلس الادارة أن الشركة تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق المستهدفات التي تعكس الغرض الأساسي الذي من اجله انشأت هذه الشركة وفق الرؤية الرشيدة لوزير الشباب والرياضة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية

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