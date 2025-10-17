قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أخبار العالم

بيرو تعلن فرض حالة الطوارئ في العاصمة ليما

بيرو
بيرو
محمود نوفل

 فرضت حكومة بيرو حالة الطوارئ على العاصمة ليما بعد احتجاجات واسعة، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز؛ فإن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، حيث أعدت الحكومة حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.

ويُشار إلى أن الاحتجاجات شهدت تجمع آلاف المتظاهرين من الشباب والعاملين في قطاع النقل والجمعيات المدنية، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة أمام مبنى الكونجرس في العاصمة. 

كما أستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين بينما ألقى بعض المحتجين الألعاب النارية والصخور وأشياء مشتعلة، وردد المتظاهرون هتافات "الجميع يجب أن يرحل!" أثناء محاولتهم اقتلاع الحواجز المعدنية المحيطة بالكونجرس.

وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.

بيرو مظاهرات بيرو حالة طوارئ رئيس وزراء بيرو العاصمة ليما

