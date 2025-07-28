الترجي التونسي يقترب من خطف صفقة الأهلي.. تفاصيل

توصل نادي الترجي التونسي إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب أوجستين منصور، لاعب جواراني الباراجوياني، بخصوص الشروط الشخصية وراتبه، حيث أبدى اللاعب رغبة واضحة في الانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن العقبة الحالية تتمثل في المفاوضات مع ناديه الباراجوياني، إذ لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المطالب المالية للنادي وبين العرض المقدم من إدارة الترجي حتى الآن، وفقًا لشبكة فوتبول تونيزيان.

وفي سياق متصل، دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، حيث يراقب تطورات الصفقة عن قرب، خاصة أن أوجستين منصور يُعد من الأسماء المطروحة لتعزيز خط وسط الفريق قبل غلق باب القيد.