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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أجرى عمليتين جراحيتين.. بسمة بوسيل تكشف الرحلة العلاجية لابنها آدم

بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني وابنتهما ادم
بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني وابنتهما ادم

كشفت الفنانة بسمة بوسيل -في تصريحات على راديو نجوم إف إم- تفاصيل الرحلة العلاجية لـ ابنها آدم تامر حسني. 

وقالت بسمة بوسيل، إن ابنها آدم، استكمل علاجه وهو بصحة جيدة حاليا، وذلك بعدما انفجرت الزائدة الدودية به وتسببت في حدوث مضاعفات. 

وتابعت بسمة بوسيل، أن ابنها آدم تامر حسني، خضع لعملية جراحية بعد انفجار الزائد، وأجرى عملية أخرى بعد حدوث المضاعفات. 

آدم تامر حسني 

كان تامر حسني كشف عن تطورات حالة ابنة "آدم" الصحية وكتب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير، ودايماً بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها. شكراً يا أغلى الناس ربنا يحفظكم. ويحفظ ولادكم قادر ياكريم".

تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

بسمة بوسيل الفنانة بسمة بوسيل تامر حسني آدم تامر حسني

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