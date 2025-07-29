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الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.. جهز الملف من الآن
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.. جهز الملف من الآن

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

كشفت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة للتقديم والإلتحاق بها حتى يتسنى للطلاب الجدد الناجحين من الثانوية الأزهرية تجهيزها وتقديمها بعد ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2025.

الأوراق المطلوبة في جامعة الأزهر

وأوضحت جامعة الأزهر أن الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام 2024-2025 هي:

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.
2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.
3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.
6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.
7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.
8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه، ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2025

- طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%.
- طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%.
- طب بنين وبنات أسيوط (609) درجات بنسبة 93.69%.
- صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %.
- طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) درجات بنسبة 93.38%.
- هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %.
- هندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %.

الحد الأدنى لكليات الأزهر 2025

- كلية العلوم القاهرة تخصص عام (516) درجة بنسبة 79.38 %.
- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (518) درجة بنسبة 79.69%.
- كلية اللغات والترجمة تخصص عام (491) درجة بنسبة 75.54%.
- كلية الإعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74%.
- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54%.
- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% 
- معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (567) درجة بنسبة 87.23%.
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86%.

مؤشرات تنسيق الأزهر للبنين والبنات

- كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92%.
- كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46%.
- كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77%.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8%.
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%.
- كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%
كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%.
- شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%.
- كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%.
- كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%.
- معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03%.
- كلية الإعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%.
- كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام (406) درجات بنسبة 64.44%.
- معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%.
 

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