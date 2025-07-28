وسائل إعلام أجنبية تبرز نداء الرئيس السيسي لترامب بوقف حرب غزة وتأكيد مصر عدم إعاقة المساعدات

سلطت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، التي أكد فيها موقف مصر الثابت تجاه الأزمة في قطاع غزة، ومناشدته الصريحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات.

وقد أبرزت وكالات الأنباء والصحف العالمية تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لا تعيق دخول المساعدات عبر معبر رفح، وأن تشغيله يتطلب تنسيقًا من الجانب الفلسطيني، مشددًا على الحاجة الملحة لـ 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميًا لتجنب كارثة إنسانية وشيكة في القطاع.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن مصر لا تعيق دخول البضائع عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع ومناشدته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الرئيس السيسي أكد -في كلمته- أن غزة تحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميا لتجنب نشوء كارثة إنسانية، وأوضح أن "قطاع غزة يحتاج إلى ما بين 600 و700 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية يوميا"، وأكد أن القاهرة لا تعيق دخول البضائع عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة ولكن يجب أن يكون هذا المعبر "مفتوحا من جانب غزة" أيضا لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وأشار إلى وجود العديد من الشاحنات المتوقفة في مصر، وهي جاهزة للتوجه إلى غزة محملة بالمساعدات الضرورية في أي لحظة.

إنهاء الأعمال العدائية في القطاع

وقالت "تاس" إن "الرئيس المصري وجه دعوة إلى جميع دول العالم إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء الأعمال العدائية في القطاع وتقديم المساعدات العاجلة لسكانه".

مناشدة الرئيس السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب

وسلطت "تاس" الضوء على مناشدة الرئيس السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ودعوته إياه إلى "بذل كل ما في وسعه لإنهاء الحرب (في غزة) وضمان حصول سكان القطاع المحاصر على المساعدات"، وتأكيده أن "الوقت قد حان لوضع حد لهذه الحرب".

وتحت عنوان "السيسي يحث ترامب على التدخل لإنهاء حرب غزة"، ذكرت صحيفة "فري ماليزيا توداي" أن السيسي وجه "نداء مؤثرا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لإنهاء حرب إسرائيل على غزة بعد أكثر من 21 شهرا".

إنهاء هذه المعاناة بعد أكثر من 21 شهرا

وذكرت الصحيفة الماليزية أنه في خطاب متلفز، قال الرئيس السيسي إن ترامب "هو القادر على وقف الحرب، وإيصال المساعدات، وإنهاء هذه المعاناة" بعد أكثر من 21 شهرا، في ظل معاناة سكان غزة من ظروف إنسانية مأساوية"، وأن يبذل قصارى جهدك لوقف الحرب، وتقديم المساعدات.

وقالت إن الرئيس السيسي -الذي شاركت حكومته في جهود الوساطة الرامية إلى تأمين هدنة صعبة المنال، وكذلك في إرسال المساعدات إلى غزة، المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية - أكد أنه "حان الوقت لإنهاء الحرب"، وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه في مواجهة الإحباط المتزايد في الداخل وفي جميع أنحاء العالم العربي أن "أخلاقيات مصر وقيمها ومسؤوليتها الوطنية" لن تسمح لها بعرقلة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى الفلسطينيين عبر الحدود".

وذكر موقع "نيوز سنتر أفريكا" أن الرئيس السيسي حث نظيره الأمريكي دونالد ترامب على المساعدة في إنهاء القتال في غزة، وأضاف أن الرئيس السيسي ركز -في خطاب متلفز- على الوضع الإنساني في غزة، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هو القادر على وقف الحرب، وإيصال المساعدات، وإنهاء هذه المعاناة".

مصر لديها عدد كبير من شاحنات المساعدات تنتظر عند معبر رفح

وفي السياق ذاته، اهتمت شبكة "تي آر تي" التركية بتصريحات الرئيس السيسي التي نوه فيها بأن "مصر لديها عدد كبير من شاحنات المساعدات تنتظر عند معبر رفح، لكن "دخول المساعدات يتطلب التنسيق"، و"يجب على الطرف الآخر المتواجد داخل معبر رفح على الجانب الفلسطيني أن يفتح المعبر لدخول هذه المساعدات".

وسلط موقع "أراب نيوز" الضوء -في نسخته الإنجليزية- على مناشدة الرئيس السيسي لترامب بأن بيذل قصارى جهده لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي الهند، ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" أن الرئيس المصري وجه نداء مباشرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثّه فيه على التدخل والمساعدة في إنهاء حرب غزة المستمرة.

وقالت الصيحفة إنه بينما تواصل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وصف السيسي ترامب بأنه "القادر على وقف الحرب"، وناشده التدخل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.