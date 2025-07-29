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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد طنجة: الزمالك دفع أقل من الشرط الجزائي

عبدالحميد معالي
عبدالحميد معالي
يارا أمين

أكد نصر الدين كرطيط رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن العلاقة الجيدة مع مسؤولي نادي الزمالك كانت عاملا حاسما في حسم صفقة التعاقد مع عبدالحميد معالي في الأيام الماضية.

وقال رئيس اتحاد طنجة في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " العلاقة التي تجمع مسؤولي الزمالك مع اتحاد طنجة كانت وراء حسم الصفقة بشكل سريع، خاصة وأن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا، كما أن معالي سهل الأمور باختيار اللعب مع الزمالك".

وبسؤاله عن المبلغ المسدد لحسم الصفقة قال: " المبالغ المالية التي تم تداولها في وسائل الاعلام والصحافة غير صحيحة، المبلغ كان أكبر من 300 ألف دولار".

وأكد رئيس اتحاد طنجة، أن الزمالك لم يسدد الشرط الجزائي في عقد معالي بشكل كامل، بل دفع مبلغ أقل من الشرط الجزائي"

وأشار كرطيط في تصريحاته إلى أن الجميع في المغرب يتنبأ بمستقبل باهر لمعالي في المستقبل خاصة وأن اللاعب شارك مع منتخب المغرب في جميع الفئات وهناك توقعات بتألقه مع الزمالك وحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وأنهى كرطيط تصريحاته قائلًا: " كانت هناك عروض مقدمة للاعب من الدنمارك وفرنسا ولكن معالي حسم مفاوضاته مع الزمالك واختار تمثيل الفريق".

نصر الدين كرطيط نادي اتحاد طنجة المغربي الزمالك عبدالحميد معالي كريم رمزي

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