قرار عاجل من إدارة الأهلي تجاه نجم الفريق بعد مفاوضات الزمالك



استقر مسؤولو النادي الاهلي علي استمرار لاعب الفريق احمد عبد القادر بعد رفضه الخروج سواء للبيع او الي سبيل الاعارة خلال الموسم القادم .



واوضح مصدر داخل النادي الاهلي ان الادارة استقرت علي استمرار اللعب بعد رفضه اكثر من عرض محلي وخارجي مشيرا الي ان الاهلي يعلن جيدا دخول الاهلي في مفاوضات مكثفة مع الزمالك واتفاقه علي الانتقال للزمالك بعد نهاية عقده مع الاهلي.

وكشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة الأهلي في بيع أحمد عبد القادر لأحد أندية الخليج.

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “ خاص.. إجماع في الأهلي على بيع أحمد عبد القادر لأحد أندية الخليج؛ للاستفادة من بيعه ماديًا، وتفاديا لرحيله المجاني”.

وحسم النادي الأهلي مصير أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب غموض مستقبله مع المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية.

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وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامج “ملعب أون”، على فضائية: "أحمد عبد القادر رافض كل العروض اللي وصلت للنادي الأهلي؛ بعد ما وافق على عرض نادي الحزم السعودي".

وأضاف: "النادي الأهلي خلص كل حاجة مع نادي الحزم السعودي، وأحمد عبد القادر قالهم تاني يوم الصبح: لأ.. أنا مش مستريح".

وواصل: “نفس الكلام حصل مع نادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب أحمد عبد القادر رجع في كلامه”.