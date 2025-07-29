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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيطرة مصرية على ذهبيات السباحة في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر

لاعبي السباحة
لاعبي السباحة
يارا أمين

نجح لاعبو السباحة في السيطرة على الميداليات الذهبية في افتتاح منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية للمدارس، المقامة في الجزائر، وذلك بتحقيق سيطرة شبه كاملة على منصات التتويج، وسط مشاركة قوية من نخبة المنتخبات الإفريقية.

اليوم الأول شهد حصادًا مميزا للبعثة المصرية، التي حصدت 6 ذهبيات، وفضية، و2 برونزية، في تأكيد جديد على ريادة مصر القارية في رياضة السباحة.


وجاءت نتائج اللاعبين كالتالي :

سلمى أحمد تُتوج بذهبية سباق 50 متر فراشة عن جدارة واستحقاق، بعد أداء مميز في التصفيات والنهائي.

زين هشام يخطف الأنظار ويحرز ذهبية 50 متر حرة في زمن قياسي، وسط منافسة شرسة من جنوب إفريقيا وتونس.

دارين عادل تهيمن على سباق 400 متر متنوع وتعتلي منصة التتويج بالميدالية الذهبية، مؤكدة تطور السباحة النسائية المصرية.

إبراهيم شمس الدين يضيف ذهبية ثمينة في 200 متر صدر، بينما حصد زميله حازم حسام برونزية السباق ذاته، في إنجاز مزدوج لمصر.

رودينا رمضان تثبت تفوقها في المسافات الطويلة وتظفر بذهبية 800 متر حرة بامتياز.

زياد جمال يقدم أداءً قويًا ويحصد ذهبية 100 متر ظهر، بينما يرافقه على منصة التتويج مواطنه مروان علي الذي نال الميدالية الفضية.

ملك الشاذلي تواصل التألق النسائي المصري، وتحرز برونزية 200 متر فراشة، وسط تصفيق الجماهير.

ومن جهته، يحرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة ، على متابعة البعثة بشكل مستمر لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة في المنافسات.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص اللجنة الأولمبية على دعم الأبطال الواعدين، باعتبار هذه الدورة خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الرياضيين استعدادًا لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026.

السباحة المسافات الطويلة اللجنة الأولمبية أولمبياد الشباب بالسنغال الميدالية الذهبية

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